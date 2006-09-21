В 3 сезоне 7 серии сериала «Офис» Джен сообщает Майклу о том, что было решено закрыть его филиал. Теперь сотрудники вынуждены планировать свое будущее. Однако Майкл, взяв с собой Дуайта, намерен отвоевать свой филиал у главного офиса.