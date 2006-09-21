В 3 сезоне 1 серии сериала «Офис» Джим вот уже несколько месяцев работает в другом филиале, а Пэм разорвала отношения с Роем. Узнав, что Оскар гей, Майкл случайно рассказывает об этом всем и проводит чудовищный семинар на тему гомосексуальности.
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