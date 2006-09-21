В 3 сезоне 14 серии сериала «Офис» розыгрыш Джима и Пэм над Энди заканчивается тем, что того отправляют на курсы по управлению гневом. Расстроенный уходом Дуайта Майкл намерен уговорить его вернуться в Dunder Mifflin.
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