В 3 сезоне 14 серии сериала «Офис» розыгрыш Джима и Пэм над Энди заканчивается тем, что того отправляют на курсы по управлению гневом. Расстроенный уходом Дуайта Майкл намерен уговорить его вернуться в Dunder Mifflin.