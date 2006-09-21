В 3 сезоне 20 серии сериала «Офис» сотрудники склада посмеиваются над Майклом, так как работа в офисе гораздо безопаснее. В отместку Майкл намерен продемонстрировать ужасы депрессии и разыгрывает попытку суицида.
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