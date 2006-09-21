В 3 сезоне 8 серии сериала «Офис» шесть сотрудников филиала в Стэмфорде переведены в Скрэнтон, и Майкл, пытаясь тепло поприветствовать их, умудряется оскорбить каждого. Пэм хочет восстановить свою дружбу с Джимом.
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