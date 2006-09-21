В 3 сезоне 19 серии сериала «Офис» Рой в ярости от рассказанного Пэм и пытается напасть на Джима прямо в офисе, но Дуайт вовремя его останавливает. Тем временем Дэррил помогает Майклу добиться повышения зарплаты и для него, и для себя.