В 3 сезоне 10 серии сериала «Офис» сердце Майкла разбито, после того как Кэрол расстается с ним накануне празднования Рождества в офисе. Пэм и Карен дают отпор Анджеле и ее диктатуре в комитете по планированию вечеринок.