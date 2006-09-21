В 3 сезоне 10 серии сериала «Офис» сердце Майкла разбито, после того как Кэрол расстается с ним накануне празднования Рождества в офисе. Пэм и Карен дают отпор Анджеле и ее диктатуре в комитете по планированию вечеринок.
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