В 3 сезоне 9 серии сериала «Офис» после высказывания одного из новых сотрудников по поводу того, что время в тюрьме он проводил интереснее, чем в офисе, Майкл проводит семинар, руководствуясь взятыми из телешоу представлениями о тюрьмах.