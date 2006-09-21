В 3 сезоне 9 серии сериала «Офис» после высказывания одного из новых сотрудников по поводу того, что время в тюрьме он проводил интереснее, чем в офисе, Майкл проводит семинар, руководствуясь взятыми из телешоу представлениями о тюрьмах.
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