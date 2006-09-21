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Киноафиша Сериалы Офис Сезоны Сезон 3 Серия 9

Офис 2005 - 2013 9 серия 3 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Офис»
Охота на геев
Сезон 3 / Серия 1 21 сентября 2006
Собрание
Сезон 3 / Серия 2 28 сентября 2006
Переворот
Сезон 3 / Серия 3 5 октября 2006
Скорбное собрание
Сезон 3 / Серия 4 12 октября 2006
Посвящение
Сезон 3 / Серия 5 19 октября 2006
Дивали
Сезон 3 / Серия 6 2 ноября 2006
Закрытие филиала
Сезон 3 / Серия 7 9 ноября 2006
Слияние
Сезон 3 / Серия 8 16 ноября 2006
Преступник
Сезон 3 / Серия 9 30 ноября 2006
Рождество в Бенихане (1)
Сезон 3 / Серия 10 14 декабря 2006
Рождество в Бенихане (2)
Сезон 3 / Серия 11 14 декабря 2006
Возвращение из отпуска
Сезон 3 / Серия 12 4 января 2007
Продавцы на колёсах
Сезон 3 / Серия 13 11 января 2007
Возвращение
Сезон 3 / Серия 14 18 января 2007
Бен Франклин
Сезон 3 / Серия 15 1 февраля 2007
Свадьба Филлис
Сезон 3 / Серия 16 8 февраля 2007
Школа бизнеса
Сезон 3 / Серия 17 15 февраля 2007
Коктейли
Сезон 3 / Серия 18 22 февраля 2007
Прибавка
Сезон 3 / Серия 19 5 апреля 2007
Техника безопасности
Сезон 3 / Серия 20 12 апреля 2007
Возврат товара
Сезон 3 / Серия 21 26 апреля 2007
Уважение женщин
Сезон 3 / Серия 22 3 мая 2007
Пляжные игры
Сезон 3 / Серия 23 10 мая 2007
Эпизод 24
Сезон 3 / Серия 24 17 мая 2007
Работа. Часть 2
Сезон 3 / Серия 25 17 мая 2007
О чем cерия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Офис» после высказывания одного из новых сотрудников по поводу того, что время в тюрьме он проводил интереснее, чем в офисе, Майкл проводит семинар, руководствуясь взятыми из телешоу представлениями о тюрьмах.

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