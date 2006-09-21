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Киноафиша Сериалы Офис Сезоны Сезон 3 Серия 22

Офис 2005 - 2013 22 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Офис»
Охота на геев
Сезон 3 / Серия 1 21 сентября 2006
Собрание
Сезон 3 / Серия 2 28 сентября 2006
Переворот
Сезон 3 / Серия 3 5 октября 2006
Скорбное собрание
Сезон 3 / Серия 4 12 октября 2006
Посвящение
Сезон 3 / Серия 5 19 октября 2006
Дивали
Сезон 3 / Серия 6 2 ноября 2006
Закрытие филиала
Сезон 3 / Серия 7 9 ноября 2006
Слияние
Сезон 3 / Серия 8 16 ноября 2006
Преступник
Сезон 3 / Серия 9 30 ноября 2006
Рождество в Бенихане (1)
Сезон 3 / Серия 10 14 декабря 2006
Рождество в Бенихане (2)
Сезон 3 / Серия 11 14 декабря 2006
Возвращение из отпуска
Сезон 3 / Серия 12 4 января 2007
Продавцы на колёсах
Сезон 3 / Серия 13 11 января 2007
Возвращение
Сезон 3 / Серия 14 18 января 2007
Бен Франклин
Сезон 3 / Серия 15 1 февраля 2007
Свадьба Филлис
Сезон 3 / Серия 16 8 февраля 2007
Школа бизнеса
Сезон 3 / Серия 17 15 февраля 2007
Коктейли
Сезон 3 / Серия 18 22 февраля 2007
Прибавка
Сезон 3 / Серия 19 5 апреля 2007
Техника безопасности
Сезон 3 / Серия 20 12 апреля 2007
Возврат товара
Сезон 3 / Серия 21 26 апреля 2007
Уважение женщин
Сезон 3 / Серия 22 3 мая 2007
Пляжные игры
Сезон 3 / Серия 23 10 мая 2007
Эпизод 24
Сезон 3 / Серия 24 17 мая 2007
Работа. Часть 2
Сезон 3 / Серия 25 17 мая 2007
О чем cерия

В 3 сезоне 22 серии сериала «Офис», после того как на парковке на Филлис напал эксгибиционист, Майкл решает провести семинар, посвященный уважению женщин. Пока Дуайт пытается поймать нарушителя, Майкл отвозит женскую половину офиса в торговый центр.

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