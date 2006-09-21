В 3 сезоне 22 серии сериала «Офис», после того как на парковке на Филлис напал эксгибиционист, Майкл решает провести семинар, посвященный уважению женщин. Пока Дуайт пытается поймать нарушителя, Майкл отвозит женскую половину офиса в торговый центр.