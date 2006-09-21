В 3 сезоне 5 серии сериала «Офис» Дуайт отвозит Райана на свекольную ферму Шрутов, чтобы провести крайне своеобразное «посвящение» в продажники. Джен заставляет Пэм задокументировать все, чем будет заниматься Майкл в течение дня.