В 3 сезоне 3 серии сериала «Офис» Анджела и Дуайт строят козни против Майкла в надежде на то, что Дуайта сделают менеджером филиала. Однако Майкл узнает об этом и пытается заставить Дуайта самостоятельно сознаться в содеянном.
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