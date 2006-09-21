В 3 сезоне 3 серии сериала «Офис» Анджела и Дуайт строят козни против Майкла в надежде на то, что Дуайта сделают менеджером филиала. Однако Майкл узнает об этом и пытается заставить Дуайта самостоятельно сознаться в содеянном.