В 3 сезоне 18 серии сериала «Офис» несколько сотрудников приглашены на вечеринку в доме финансового директора компании Дэвида Уоллеса, где Майкл хвастается отношениями с Джен; Дуайт инспектирует дом; Дэвид и Джим сбегают, чтобы сыграть в баскетбол.