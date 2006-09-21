В 3 сезоне 12 серии сериала «Офис», вернувшись из отпуска на Ямайке, Майкл рассказывает, что провел его вместе с Джен. Желание показать фото с ней Тодду Пэкеру привело к тому, что вся компания узнала об их совместной поездке.
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