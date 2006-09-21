В 3 сезоне 4 серии сериала «Офис» смерть бывшего начальника Майкла, Эда Трака, заставляет его задуматься о жизни и смерти. Расстроенный таким стечением обстоятельств, он проводит похороны для птицы, погибшей на парковке.
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