В 3 сезоне 21 серии сериала «Офис» на партии бумаги Dunder Mifflin в качестве водяного знака был изображен рисунок скандального характера, что было делом рук обиженного увольнением сотрудника. Все силы офис бросает на удержание недовольных клиентов.
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