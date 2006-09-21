В 3 сезоне 21 серии сериала «Офис» на партии бумаги Dunder Mifflin в качестве водяного знака был изображен рисунок скандального характера, что было делом рук обиженного увольнением сотрудника. Все силы офис бросает на удержание недовольных клиентов.