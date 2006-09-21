В 3 сезоне 2 серии сериала «Офис», встретив Джима вместе с его новым боссом на конвенции, Майкл пытается доказать, что он лучший начальник. Для этого он закатывает вечеринку в номере отеля, однако к нему никто не приходит.
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