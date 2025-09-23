Меню
Новости о сериале «Мандалорец»

Новости о сериале «Мандалорец» Вся информация о сериале
Новые приключения Малыша: появился трейлер фильма «Мандалорец и Грогу»
Новые приключения Малыша: появился трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» В зарубежный прокат фильм выйдет 22 мая 2026 года.
23 сентября 2025 15:29
Создатель «Мандалорца» снимет полнометражный фильм о Дине Джарине и Грогу
Создатель «Мандалорца» снимет полнометражный фильм о Дине Джарине и Грогу Также стало известно, что на второй сезон официально продлен сериал «Асока» c Розарио Доусон.
10 января 2024 11:58
Не очень далекая вселенная: 9 проектов «Звездных войн», которые готовятся к выходу
Не очень далекая вселенная: 9 проектов «Звездных войн», которые готовятся к выходу Галактическая хронология расширяется сразу в двух направлениях.
15 августа 2023 09:23
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Забастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.  
8 августа 2023 12:29
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны. 
30 мая 2023 13:00
Марк Хэмилл хотел бы, чтобы роль Люка Скайуокера унаследовал другой актер
Марк Хэмилл хотел бы, чтобы роль Люка Скайуокера унаследовал другой актер Актеру не нравится цифровое омоложение.
29 мая 2023 17:13
Педро Паскаль признал, что в сериале «Мандалорец» он фигурирует только в качестве голоса
Педро Паскаль признал, что в сериале «Мандалорец» он фигурирует только в качестве голоса Актер раскрыл свой секрет успеха.
25 мая 2023 15:27
Производство «Пингвина» и четвертого сезона «Мандалорца» откладывается из-за забастовки
Производство «Пингвина» и четвертого сезона «Мандалорца» откладывается из-за забастовки Пикетчики сорвали съемки спин-оффа «Бэтмена».
17 мая 2023 16:30
Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик в честь Дня «Звездных войн»
Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик в честь Дня «Звездных войн» В трейлере присутствует сцена из сериала «Опорная команда» с Джудом Лоу.
5 мая 2023 14:01
Состоялась премьера финальной серии третьего сезона «Мандалорца»
Состоялась премьера финальной серии третьего сезона «Мандалорца» Новая часть шоу разочаровала многих фанатов «Звездных войн».
20 апреля 2023 12:11
Зрители начинают терять интерес к третьему сезону «Мандалорца»
Зрители начинают терять интерес к третьему сезону «Мандалорца» Спрос на новые серии начал падать уже на первой неделе трансляции.
12 апреля 2023 17:20
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света От дорогостоящих блокбастеров до камерных инди-проектов.
31 марта 2023 12:00
Актер, сыгравший Джа-Джа Бинкса, исполнил роль джедая в третьем сезоне «Мандалорца»
Актер, сыгравший Джа-Джа Бинкса, исполнил роль джедая в третьем сезоне «Мандалорца» Ахмед Бест благодарен и рад вернуться в новом образе.
23 марта 2023 17:07
Создатель «Мандалорца» ответил, как долго будет длиться сериал о Дине Джарине и Грогу
Создатель «Мандалорца» ответил, как долго будет длиться сериал о Дине Джарине и Грогу Джон Фавро наслаждается успехом и пока никуда не торопится.
22 марта 2023 16:06
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом. 
3 марта 2023 15:00
Героиня Джины Карано остается частью вселенной «Мандалорца», несмотря на увольнение актрисы
Героиня Джины Карано остается частью вселенной «Мандалорца», несмотря на увольнение актрисы Творческая команда сериала размышляет над тем, как выстроить ее дальнейшую судьбу в мире «Звездных войн».
1 марта 2023 17:07
Создатели «Мандалорца» пока не придумали, как завершится сериал
Создатели «Мандалорца» пока не придумали, как завершится сериал Джону Фавро нравится, что история продолжается.
27 февраля 2023 15:12
Сценарий четвертого сезона «Мандалорца» уже написан
Сценарий четвертого сезона «Мандалорца» уже написан По словам Джона Фавро, создатели проекта хотели убедиться, что понимают, в каком направлении будет двигаться сюжет шоу.
22 февраля 2023 13:07
Создатель «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джарин и Грогу воссоединились так скоро
Создатель «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джарин и Грогу воссоединились так скоро Джон Фавро не планировал надолго разлучать героев.
15 февраля 2023 15:25
Создатели «Мандалорца» не планируют включать Грогу и Дина Джарина в полнометражные фильмы
Создатели «Мандалорца» не планируют включать Грогу и Дина Джарина в полнометражные фильмы Студия Lucasfilm сейчас слишком загружена, чтобы разрабатывать масштабные кроссоверы.
14 февраля 2023 12:36
Педро Паскаль рассказал об особенностях третьего сезона «Мандалорца»
Педро Паскаль рассказал об особенностях третьего сезона «Мандалорца» Третий сезон будет самым масштабным.
13 февраля 2023 14:31
Трейлер третьего сезона «Мандалорца» набрал рекордное количество просмотров за сутки
Трейлер третьего сезона «Мандалорца» набрал рекордное количество просмотров за сутки Прошлым рекордсменом Disney+ был проморолик «Оби-Вана Кеноби».
23 января 2023 15:16
Дин Джарин и Грогу боророздят галактику в трейлере третьего сезона «Мандалорца»
Дин Джарин и Грогу боророздят галактику в трейлере третьего сезона «Мандалорца» Продолжение шоу о приключениях мандолорского война и его маленького подопечного выйдет в начале марта.
17 января 2023 10:22
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
2 января 2023 12:00
Marvel, «Аватар» и другое: что представила компания Disney на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Marvel, «Аватар» и другое: что представила компания Disney на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу Дата выхода третьего сезона «Мандалорца», новый мультфильм Pixar, 18 минут «Аватара: Путь воды» и многое другое. 
5 декабря 2022 12:02
Третий сезон «Мандалорца» получил дату премьеры и обновленный трейлер
Третий сезон «Мандалорца» получил дату премьеры и обновленный трейлер В новых сериях будет много космических сражений.
2 декабря 2022 02:02
Студия Lucasfilm вскоре поделится новостями о сериале «Мандалорец» и других своих проектах
Студия Lucasfilm вскоре поделится новостями о сериале «Мандалорец» и других своих проектах Приближается бразильский Comic Con.
29 ноября 2022 16:54
Студии Lucasfilm и Ghibli выпустили короткометражный мультфильм о Малыше Йоде
Студии Lucasfilm и Ghibli выпустили короткометражный мультфильм о Малыше Йоде Зеленый персонаж из «Мандалорца» встречает духов сажи.
14 ноября 2022 10:57
Несмотря на слухи, дата премьеры третьего сезона «Мандалорца» еще не установлена
Несмотря на слухи, дата премьеры третьего сезона «Мандалорца» еще не установлена Накануне в сети появилась информация с возможной датой релиза.
1 ноября 2022 15:50
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны» На этой неделе стриминги радуют нас документальной лентой о жизни великого Луи Армстронга, корейским триллером о подозрительном убийстве и историей о необычном маньяке. 
28 октября 2022 15:00
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона»
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Все, что осталось за кадром приквела «Игры престолов».  
14 сентября 2022 17:00
«Звездные войны»: вышли трейлер третьего сезона «Мандалорца» и финальный трейлер «Андора»
«Звездные войны»: вышли трейлер третьего сезона «Мандалорца» и финальный трейлер «Андора» Также появился трейлер анимационного сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях».
12 сентября 2022 15:56
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
12 августа 2022 15:00
Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бесстыдном» плагиате
Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бесстыдном» плагиате Джо Данте уверен, что Грогу был скопирован с Гизмо.
15 июля 2022 14:11
Джуд Лоу сыграет в новом сериале из вселенной «Звездный войн» под названием «Команда скелетов»
Джуд Лоу сыграет в новом сериале из вселенной «Звездный войн» под названием «Команда скелетов» Вместе с тем стало известно, когда ждать третий сезон «Мандалорца».
27 мая 2022 10:07
Педро Паскаль уверен, что сериал «Одни из над» находится «в хороших руках»
Педро Паскаль уверен, что сериал «Одни из над» находится «в хороших руках» В этом контексте Паскаль сравнил своей предстоящий проект с «Мандалорцем».
18 апреля 2022 15:04
Кристофер Ллойд получил роль в третьем сезоне «Мандалорца»
Кристофер Ллойд получил роль в третьем сезоне «Мандалорца» Из DeLorean в «Мандалорца».
21 марта 2022 10:37
Финал «Книги Бобы Фетта» привлек больше зрителей, чем концовка второго сезона «Мандалорца»
Финал «Книги Бобы Фетта» привлек больше зрителей, чем концовка второго сезона «Мандалорца» Но до рекорда сериала «Локи» новому проекту в рамках «Звездных войн» добраться не удалось. 
15 февраля 2022 16:53
Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года
Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года При таком раскладе разрыв между сезонами составит два года.
9 февраля 2022 16:25
Появился новый постер сериала «Книга Бобы Фетта» со множеством знакомых персонажей
Появился новый постер сериала «Книга Бобы Фетта» со множеством знакомых персонажей На плакате представили абсолютно всех.
9 февраля 2022 13:27
Мэри Элизабет Уинстэд пополнила актерский состав сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн»
Мэри Элизабет Уинстэд пополнила актерский состав сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн» В проекте также задействованы Розарио Доусон, Хейден Кристенсен и Иванна Сахно.
24 января 2022 10:13
Леонардо ДиКаприо заставил Джону Хилла посмотреть «Мандалорца»
Леонардо ДиКаприо заставил Джону Хилла посмотреть «Мандалорца» Но он не проникся сериалом. 
17 января 2022 13:33
На Disney+ дебютировал сериал «Книга Бобы Фетта» в рамках вселенной «Звездных войн»
На Disney+ дебютировал сериал «Книга Бобы Фетта» в рамках вселенной «Звездных войн» Серии будут выходить каждую среду.
29 декабря 2021 16:27
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем Рассказываем о новых сезонах сериалов 2022 года. Грядущий год обещает нам продолжение (а в некоторых случаях и завершение) любимых сериалов, как тех, что сопровождали нас в течение многих лет, так и относительно новых проектов.  
29 декабря 2021 15:59
Глава Lucasfilm прокомментировала ситуацию с сериалом, в котором должна была сыграть уволенная Джина Карано
Глава Lucasfilm прокомментировала ситуацию с сериалом, в котором должна была сыграть уволенная Джина Карано «Звездные войны: Рейнджеры Новой Республики» отменены.
26 ноября 2021 15:44
Хейден Кристенсен исполнит роль Энакина Скайуокера в сериале про Асоку Тано
Хейден Кристенсен исполнит роль Энакина Скайуокера в сериале про Асоку Тано Съемки должны стартовать в начале следующего года.
25 октября 2021 09:56
Стартовали съемки третьего сезона «Мандалорца»
Стартовали съемки третьего сезона «Мандалорца» Премьера, судя по всему, состоится зимой следующего года.
14 октября 2021 11:21
11 сериалов, которые выросли из фильмов
11 сериалов, которые выросли из фильмов Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
14 апреля 2021 13:17
Как за каменной стеной: 5 настоящих мужчин из мира кино
Как за каменной стеной: 5 настоящих мужчин из мира кино В этом году мы решили обойтись без экскурсов в историю Дня защитника Отечества и его военные истоки и составили список наших киногероев 2020 года, чьи стойкость, выносливость и эмпатия дают нам повод говорить о них как о настоящих мужчинах.
20 февраля 2021 14:49
Культура отмены: 5 звезд, чьи карьеры пострадали из-за недавних громких скандалов
Культура отмены: 5 звезд, чьи карьеры пострадали из-за недавних громких скандалов Рассказываем про знаменитостей, чья дальнейшая работа в индустрии кино находится под вопросом.  
11 февраля 2021 17:18
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году Собрали для вас пять молодых исполнителей, у которых есть все шансы стать новой сенсацией в мире кино в 2021 году.
25 января 2021 12:00
