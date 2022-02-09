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Мин-На Вэнь
Мин-На Вэнь
Ming-Na Wen
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Мин-На Вэнь
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Дата рождения
20 ноября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Колоан, Макао
Рост
163 см
Биография Мин-На Вэнь
Родилась 20 ноября 1963 года. Колоан, Макао.
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Появился новый постер сериала «Книга Бобы Фетта» со множеством знакомых персонажей
На плакате представили абсолютно всех.
Написать
9 февраля 2022 13:27
Отзывы о сериале «Книга Бобы Фетта»: «за» и «против» критиков
Знаменитый охотник за головами из далекой-далекой галактики Боба Фетт вернулся из небытия сперва в «Мандалорце», а потом и в сольном сериале «Книга Бобы Фетта», который уже достиг экватора и пересек его. Чтобы подвести промежуточные итоги, Киноафиша решила узнать, что о сериале писали и говорили представители известных изданий.
Написать
3 февраля 2022 17:29
На Disney+ дебютировал сериал «Книга Бобы Фетта» в рамках вселенной «Звездных войн»
Серии будут выходить каждую среду.
Написать
29 декабря 2021 16:27
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