Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Мандалорец
Статьи
Статьи о сериале «Мандалорец»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Мандалорец»
Вся информация о сериале
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
В грядущем фильме события должны приобрести небывалый масштаб.
Написать
14 августа 2025 16:40
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине
Фильмов с Педро Паскалем в главной роли этим летом могло бы быть еще больше.
Написать
9 августа 2025 08:27
За Грогу да: в какой серии «Мандалорца» Дин Джарин снял шлем
А после искуплял свой страшный, по меркам культа, грех.
Написать
12 июня 2025 09:54
Хатты, дроид, два ствола: чего ждать от фильма «Мандалорец и Грогу» — экранка трейлера раскрыла детали
Зрителей ждет эпическая битва.
Написать
25 мая 2025 10:23
Сходство с Йодой очевидно? Кто родители малыша Грогу из «Мандалорца» — в сериале умолчали, в Сети раскрыли
Хотя официального подтверждения нет и не будет.
Написать
10 мая 2025 19:34
В стиле «Острых козырьков», но за 4 млрд долларов: новые «Звездные войны» могли стать самой дорогой криминальной драмой
Амбициозный проект легко бы превзошел и «Мандалорца», и «Андора».
Написать
11 марта 2025 10:52
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории
Съемки потребовали колоссальных бюджетов.
Написать
1 сентября 2024 12:00
Плачьте, фаны «Звездных войн»: продолжение «Мандалорца» лишилось любимого зрителями героя
Спин-оффы популярного сериала до добра не довели.
Написать
20 августа 2024 09:15
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667