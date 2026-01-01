Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Сверхъестественное

  • Озеро Бунтзен, Энмор, Британская Колумбия, Канада
  • Нью-Вестминстер, Британская Колумбия, Канада
  • Лэнгли, Британская Колумбия, Канада
  • Стевестон, Ричмонд, Британская Колумбия, Канада
  • Паб «Старый терминал», Нью-Вестминстер, Британская Колумбия, Канада
  • Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
  • Больница Ривервью, Коквитлам, Британская Колумбия, Канада
  • Бернаби, Британская Колумбия, Канада
  • Музей исторической деревни, Бернаби, Британская Колумбия, Канада
  • Южный терминал международного аэропорта Ванкувера, Си-Айленд, Ричмонд, Британская Колумбия, Канада
  • Ричмонд, Британская Колумбия, Канада
  • Плотина Кливленд, региональный парк реки Капилано, Северный Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
  • улица Кларксон, Нью-Вестминстер, Британская Колумбия, Канада
  • Больница Бернаби, Британская Колумбия, Канада

Где снимали известные сцены

Студия
Киностудии Motion Picture Park — 8085 Гленвуд-драйв, Бернаби, Британская Колумбия, Канада
Город съёмок
Мейпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада
