Основные места съемок сериала Сверхъестественное
- Озеро Бунтзен, Энмор, Британская Колумбия, Канада
- Нью-Вестминстер, Британская Колумбия, Канада
- Лэнгли, Британская Колумбия, Канада
- Стевестон, Ричмонд, Британская Колумбия, Канада
- Паб «Старый терминал», Нью-Вестминстер, Британская Колумбия, Канада
- Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
- Больница Ривервью, Коквитлам, Британская Колумбия, Канада
- Бернаби, Британская Колумбия, Канада
- Музей исторической деревни, Бернаби, Британская Колумбия, Канада
- Южный терминал международного аэропорта Ванкувера, Си-Айленд, Ричмонд, Британская Колумбия, Канада
- Ричмонд, Британская Колумбия, Канада
- Плотина Кливленд, региональный парк реки Капилано, Северный Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
- улица Кларксон, Нью-Вестминстер, Британская Колумбия, Канада
- Больница Бернаби, Британская Колумбия, Канада