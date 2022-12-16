Меню
Сверхъестественное
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана
От шахмат из «Гарри Поттера» до карт Таро со «Сверхъестественным».
Написать
16 декабря 2022 12:00
Свет сильнее тьмы: 6 сериалов о том, как добро побеждает зло
Шоу, в которых разрушаются козни темных сил.
Написать
21 ноября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.
Написать
14 октября 2022 15:00
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин?
Экзамен для поклонников накануне выхода сериала «Винчестеры».
Написать
5 октября 2022 12:00
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
Написать
1 октября 2022 17:00
Дженсен Эклс появился в новом трейлере сериала «Винчестеры»
В предстоящем шоу расскажут о родителях главных героев, а Дин будет одним из рассказчиков.
Написать
29 августа 2022 12:19
Дженсен Эклс рассказывает о встрече родителей Дина и Сэма в первом трейлере сериала «Винчестеры»
Это начало семейного бизнеса.
Написать
20 мая 2022 11:51
Не только братья Винчестеры: 5 сериалов, похожих на «Сверхъестественное»
Храним главных ТВ-борцов с нечистью в своих сердечках и рассказываем, чем заполнить оставленную их уходом дыру в душе.
Написать
16 мая 2022 10:00
The CW заказал пилотные эпизоды приквелов «Сверхъестественного» и «Уокера», а также «Рыцарей Готэма»
Фанатам будет что посмотреть.
Написать
4 февраля 2022 10:45
Дженсену Эклсу изначально не понравилась концовка «Сверхъестественного»
Но создатель сериала помог ему все расставить по местам.
Написать
19 января 2022 16:58
Зрители признали «Сверхъестественное» лучшим сериалом за всю историю канала CW
Шоу уверенно обошло даже «Стрелу».
Написать
20 сентября 2021 13:31
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.
Написать
26 мая 2021 12:00
