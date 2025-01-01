McG Мартин, что ты думаешь?

Martin Не женат на соли. Что тебе нужно? Всё еще с приправами?

McG Просто это звучит по-другому, не лучше. Чего еще может бояться призрак?

Walter Dixon Да ты, чёрт возьми, смеёшься...

Martin [в стороне] Чего может бояться призрак?

[к McG]