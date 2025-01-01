Jensen AcklesСпасибо, фанаты. Благодаря крови, поту, смеху и слезам вы поддерживали нас на протяжении 15 лет.
Jared PadaleckiМы никогда бы не оказались здесь без вашей поддержки и вашей любви, так что спасибо. Мы останемся вечнo признательны за возможность и честь играть этих персонажей так долго, и мы всегда ощущали вашу поддержку рядом с нами. Так что спасибо.
LuciferПочему бы просто не помочь своим интересам? Которые, в данном случае, совпадают с моими?
Dean Winchester[Голосовая почта] Это второй другой телефон Дина, так что ты, должно быть, знаешь, что делать.