Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Цитаты

Цитаты из сериала Сверхъестественное

[повторяемая фраза]
Бобби Сингер Идиоты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱 1
Дин Винчестер Знаешь, она может притворяться.
Сэм Винчестер Да, что ты хочешь сделать, тыкать её палкой?
[Дин кивает]
Сэм Винчестер Да ты что, ты её не будешь тыкать палкой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Winchester Дин, про ангелов известно в десять раз больше, чем про всё остальное, что мы когда-либо hunted.
Dean Winchester Знаешь, про единорогов тоже есть куча lore. На самом деле, я слышал, что они катаются на серебряных лунных лучах, и что из них вылетают радуги!
Sam Winchester Подожди, единороги это не реальность?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester Я не собираюсь умирать в больнице, где медсестры даже не красивые.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester Он мне нравится, говорит "окей-докей".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester Мы знаем немного о многом; именно столько, чтобы стать опасными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester Да ладно, мужик. Я знаю Сэма, хорошо? Лучше, чем кто-либо. У него совести больше, чем у меня. Я имею в виду, что этот парень испытывает угрызения совести, когда ищет порно в интернете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester Надеюсь, твой яблочный пирог стоит того, чертовски!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Bobby Singer Яйца!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Winchester Слушай, я не собираюсь потакать твоей больной привычке. Ты как тот лабораторный крысеныш, который вместо еды нажимает на кнопку удовольствия, пока не сдохнет.
Dean Winchester О чем ты говоришь, я ем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester Чёртовы копы.
Sam Winchester Они просто делали свою работу.
Dean Winchester Нет, они делали нашу работу, только не знают об этом, поэтому у них хреново получается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дин Винчестер [Сэм указывает на слово, вырезанное на телефонном столбе] Коратоан?
Сэм Винчестер Да.
[Дин смотрит пустым взглядом]
Сэм Винчестер Роанок... потерянная колония... что-то говорит? Дин, ты вообще слушал на уроках истории?
Дин Винчестер Да. Выстрел, раздавшийся по всему миру, как законы становятся законами...
Сэм Винчестер Это не школа, это шоу про школу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Дин Винчестер Сука!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester [Смотрит на haunted hotel] Можем встретить Фреда и Дафну внутри. Мммм... Дафна. Обожаю её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сэм Винчестер Почему ты позволил мне заснуть?
Дин Винчестер Потому что я классный брат. О чём ты мечтал?
Сэм Винчестер Леденцы и конфеты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дин Винчестер Что такое P.A.?
Сэм Винчестер Я думаю, это что-то вроде раба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Castiel Эй, задница.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester Фу, только представь, что он водит мою тачку.
Sam Winchester О, да ладно.
Dean Winchester Это убивает меня!
Sam Winchester Забудь это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сэм Винчестер Бон Джови?
Дин Винчестер Бон Джови крут... время от времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дин падает сверху на Сэма, когда они пролезают через полуоткрытое окно]
Дин Винчестер О, прости!
Сэм Винчестер Ладно, тихо.
Дин Винчестер Я молчать? Ты молчи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Winchester Ну, прежде чем начинать колоть Коопера, нам нужно убедиться, что это он.
Dean Winchester Ты такой зануда в деталях, Сэмми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Дин Винчестер Здорово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
McG Мартин, что ты думаешь?
Martin Не женат на соли. Что тебе нужно? Всё еще с приправами?
McG Просто это звучит по-другому, не лучше. Чего еще может бояться призрак?
Walter Dixon Да ты, чёрт возьми, смеёшься...
Martin [в стороне] Чего может бояться призрак?
[к McG]
Martin Может, дробовиков.
McG 'Ладно, это даже меньше смысла, чем соль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дин Винчестер Похоже, это зомби-карандаш, Сэмми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Дин Винчестер Спасение людей, охота на монстров. Семейный бизнес.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucifer Извини, если здесь немного прохладно. Большинство людей думают, что я горячий. На самом деле всё наоборот.
Dean Winchester Что ж, я оповещу СМИ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Crowley Привет, мальчики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jensen Ackles Спасибо, фанаты. Благодаря крови, поту, смеху и слезам вы поддерживали нас на протяжении 15 лет.
Jared Padalecki Мы никогда бы не оказались здесь без вашей поддержки и вашей любви, так что спасибо. Мы останемся вечнo признательны за возможность и честь играть этих персонажей так долго, и мы всегда ощущали вашу поддержку рядом с нами. Так что спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucifer Почему бы просто не помочь своим интересам? Которые, в данном случае, совпадают с моими?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Winchester [Голосовая почта] Это второй другой телефон Дина, так что ты, должно быть, знаешь, что делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дин Винчестер [Повторяющаяся фраза] Чёртовы ангелы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дин Винчестер Что, месть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше