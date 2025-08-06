Меню
Киноафиша Статьи Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

6 августа 2025 18:07
Истории про сыщиков и преступников — ключ к успеху.

В Великобритании умеют делать криминальные сериалы так, что хочется смотреть их бесконечно, несмотря на ранний подъем и усталость. И дело не только в классике, но и в новых, иногда неожиданных проектах, где глубина персонажей сочетается с напряженными сюжетами и гнетущей атмосферой.

Мы собрали для вас 10 лучших детективных сериалов с рейтингом выше 8 на IMDb — гарантия, что проспать точно не получится, так как вы просто не уснете.

«Скотт и Бейли» (8.0)

Две полицейские из Манчестера, Рэйчел Скотт и Дженет Бейли, расследуют серьезные преступления, балансируя между работой и личной жизнью. Их истории — не только о раскрытии дел, но и о сложностях, с которыми сталкиваются женщины.

Реалистичные персонажи и глубокие женские образы делают сериал уникальным в детективном жанре, а сюжетные линии не дадут заскучать.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«Инспектор Джордж Джентли» (8.1)

Действие разворачивается в 1960–1970-е годы на севере Англии. Инспектор Джентли — принципиальный и честный представитель традиционных ценностей, а его напарник Бахус — амбициозный и иногда циничный, символ нового гибкого поколения. Расследуемые на экране преступления отражают социальные и политические изменения того времени.

Это не просто детектив — это социальная драма, которая заставляет задуматься о реальных проблемах послевоенной эпохи и силе человеческой честности.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«Улица Потрошителя» (8.1)

Лондон, 1889 год. Прошло полгода после резонансных убийств Джека Потрошителя. В тени ужасных преступлений инспектор Рид и его команда пытаются навести порядок в опасном районе, столкнувшись с нищетой, коррупцией и новыми методами криминалистики.

Здесь хорошо все: и атмосфера викторианского Лондона, и напряженный сюжет с историческим колоритом. Сериал, как магнит, притягивает любителей мистики и криминала.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«Крах» (8.1)

Детектив Стелла Гибсон останавливается в Белфасте, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Сценаристы сразу говорят — убийца это семейный психолог Пол Спектор. Так начинается напряженная психологическая дуэль двух сильных личностей.

Это уникальный формат, где зритель видит преступника с самого начала. Переживания не отпускают ни на минуту, ведь зрителя погружают в сложные игры, из которых очень сложно выйти победителем.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«Вера» (8.2)

В центре внимания оказывается детектив Вера Стэнхоуп. Непростая женщина с железным характером расследует самые сложные дела в Нортамберленде. Ее поддерживает верный сержант Эйден Хили, которому приходится мирится с несносным нравом напарницы. Вместе они составляют непробиваемую команду.

Сильный женский персонаж — его то любишь, то ненавидишь. Но точно не остаешься равнодушным. Красивые пейзажи северной Англии добавляют сериалу особый шарм.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«Шетланд» (8.3)

Джимми Перес знает родные Шетландские острова, как свои пять пальцев. Ему приходится раскрывать преступления, ища свидетелей и преступников среди друзей и знакомых. Баланс между долгом и личными отношениями придает сериалу особый колорит.

Необычная локация и запутанные истории создают уникальный детективный опыт с атмосферой изоляции и тайны. Здесь и сам не знаешь, кого подозревать. А представьте, какого главному герою.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«Убийство на пляже» (8.3)

Трагедия в приморском городке Бродчерч потрясает местных жителей. Пропадает 11-летний школьник Дэнни Латимер. Детективы Элли Миллер и Алек Харди раскрывают все больше темных тайн общины в каждой серии. Тонкая работа балансирует на грани детектива и жесткого психологического триллера.

Сериал показывает, как страшные преступления влияют на маленькое сообщество. Плюсом — невероятный актерский состав в лице Дэвида Теннанта и Оливии Колман.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«Счастливая долина» (8.5)

Сержант Кэтрин Кэйвуд расследует преступления в Йоркширской долине, борясь с личными трагедиями и внутренними демонами. Когда в округе происходит похищение девушки, Кэтрин оказывается в гуще событий и сталкивается с человеком, которого считает виновным в смерти дочери — Томми Ли Ройсом.

Сильная работа с глубокими персонажами и эмоциональными конфликтами еще не скоро забудется. Блестящий образец британской телевизионной криминальной драмы.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«По долгу службы» (8.7)

Спецподразделение AC-12 расследует коррупцию в полиции. Тед Хастингс, Кейт Флеминг и Стив Арнотт, которого переводят туда из-за серьезной ошибки на прошлой должности, — главные герои, которые борются с «кротами» и одновременно сами находятся под подозрением.

Расслабиться тут не получится. Напряженный сюжет с постоянными поворотами, а также внимание к внутренним конфликтам и морали делают сериал настоящим шедевром.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

«Шерлок» (9.0)

Невозможно не включить в этот топ легендарный проект с Бенедиктом Камбербэтчем. Гениальный и необычный консультант Шерлок Холмс вместе с доктором Ватсоном расследуют сложнейшие преступления в современном Лондоне.

Каждая серия — отдельная история, которые можно пересматривать как в первый раз: находя новые детали, зацепки и блестящие ходы героев. Сочетание интересных диалогов, харизмы актеров и визуального стиля превращают этот сериал в эталон детективного жанра.

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

Ранее мы писали: Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом. Также будет интересно: «Когда они уже будут вместе?» — давайте без этого: 4 турецких мини-сериала, которые можно посмотреть за выходные

Фото: Кадры из сериалов «Шерлок», «По долгу службы», «Счастливая долина», «Убийство на пляже», «Шетланд», «Вера», «Крах», «Улица Потрошителя», «Инспектор Джордж Джентли», «Скотт и Бейли»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
