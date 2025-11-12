Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У «Шерлока» с Камбербэтчем не 13 серий, а больше: существует два «потерянных» эпизода — один BBC так и не показал, но он есть в Сети

У «Шерлока» с Камбербэтчем не 13 серий, а больше: существует два «потерянных» эпизода — один BBC так и не показал, но он есть в Сети

12 ноября 2025 07:58
У «Шерлока» с Камбербэтчем не 13 серий, а больше: существует два «потерянных» эпизода — один BBC так и не показал, но он есть в Сети

Значатся как «нулевые» серии.

Сериал «Шерлок» от BBC — это тот редкий случай, когда адаптация классики не просто «пересказ», а настоящее обновление мифа. В 2010-м Стивен Моффат и Марк Гэтисс перенесли великого детектива в XXI век: вместо трубки — смартфон, вместо повозки — такси, а вместо викторианского Лондона — тот самый серый мегаполис, где по улицам бегает Бенедикт Камбербэтч с шарфом и феноменальной скоростью речи.

Всего у сериала 4 сезона — по три серии в каждом (всего 13 эпизодов, если считать и спецвыпуск «Безобразная невеста», который вышел 1 января 2016-го). То есть, технически «Шерлок» — короткий сериал, но по накалу соперничает с многолетними франшизами.

Лучший сезон и лучшая серия

Самый высокий рейтинг на Rotten Tomatoes — у второго сезона: 94%. Меньше всего критикам понравился четвертый сезон: у него — всего 54% свежести.

У «Шерлока» с Камбербэтчем не 13 серий, а больше: существует два «потерянных» эпизода — один BBC так и не показал, но он есть в Сети

«Рейхенбахский водопад» поставил такую жирную точку, что повторить это было невозможно. По версии IMDb, именно третья серия второго сезона, считается лучшей за всю историю шоу — рейтинг 9,6 балла.

В ней Мориарти проворачивает гениальный план: крадет корону из Лондонского Тауэра, садится на трон и зовет Холмса «поиграть». В итоге кульминация, о которой говорили все фанаты.

Секретные выпуски

Даже те, кто пересматривал «Шерлока» по десять раз, могли пропустить две секретные серии. Первая — «Unaired Pilot», оригинальный пилот, снятый до выхода сериала, но забракованный BBC.

Он идет всего час и заметно отличается от знакомого «Этюда в розовых тонах»: нет Майкрофта, почти нет музыки, все камерно, но невероятно атмосферно. Его показывали только на DVD, и теперь он живет в Сети.

У «Шерлока» с Камбербэтчем не 13 серий, а больше: существует два «потерянных» эпизода — один BBC так и не показал, но он есть в Сети

Вторая — мини-эпизод «Долгих лет жизни», который стал прологом к третьему сезону. Он тоже сейчас доступен в Сети. В нем Андерсон одержимо доказывает, что Шерлок жив, а в финале зрителей ждет подарок — трогательное видеообращение самого Холмса к Ватсону.

Так что, если вы думали, что посмотрели «Шерлока» целиком — не спешите. Два «потерянных» эпизода добавляют истории немного тайны и другого взгляда на привычные вещи. Но это по-прежнему одно из самых умных и стильных шоу XXI века.

Ранее мы писали: У №1 рейтинг 9.3: даже в «Шерлоке» с Камбербэтчем есть плохие серии, зато эти 5 детективов идеальны от начала до конца

Фото: Кадры из сериала «Шерлок»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Читать дальше 7 декабря 2025
Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным Читать дальше 7 декабря 2025
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше