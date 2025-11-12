У «Шерлока» с Камбербэтчем не 13 серий, а больше: существует два «потерянных» эпизода — один BBC так и не показал, но он есть в Сети

Сериал «Шерлок» от BBC — это тот редкий случай, когда адаптация классики не просто «пересказ», а настоящее обновление мифа. В 2010-м Стивен Моффат и Марк Гэтисс перенесли великого детектива в XXI век: вместо трубки — смартфон, вместо повозки — такси, а вместо викторианского Лондона — тот самый серый мегаполис, где по улицам бегает Бенедикт Камбербэтч с шарфом и феноменальной скоростью речи.

Всего у сериала 4 сезона — по три серии в каждом (всего 13 эпизодов, если считать и спецвыпуск «Безобразная невеста», который вышел 1 января 2016-го). То есть, технически «Шерлок» — короткий сериал, но по накалу соперничает с многолетними франшизами.

Лучший сезон и лучшая серия

Самый высокий рейтинг на Rotten Tomatoes — у второго сезона: 94%. Меньше всего критикам понравился четвертый сезон: у него — всего 54% свежести.

«Рейхенбахский водопад» поставил такую жирную точку, что повторить это было невозможно. По версии IMDb, именно третья серия второго сезона, считается лучшей за всю историю шоу — рейтинг 9,6 балла.

В ней Мориарти проворачивает гениальный план: крадет корону из Лондонского Тауэра, садится на трон и зовет Холмса «поиграть». В итоге кульминация, о которой говорили все фанаты.

Секретные выпуски

Даже те, кто пересматривал «Шерлока» по десять раз, могли пропустить две секретные серии. Первая — «Unaired Pilot», оригинальный пилот, снятый до выхода сериала, но забракованный BBC.

Он идет всего час и заметно отличается от знакомого «Этюда в розовых тонах»: нет Майкрофта, почти нет музыки, все камерно, но невероятно атмосферно. Его показывали только на DVD, и теперь он живет в Сети.

Вторая — мини-эпизод «Долгих лет жизни», который стал прологом к третьему сезону. Он тоже сейчас доступен в Сети. В нем Андерсон одержимо доказывает, что Шерлок жив, а в финале зрителей ждет подарок — трогательное видеообращение самого Холмса к Ватсону.

Так что, если вы думали, что посмотрели «Шерлока» целиком — не спешите. Два «потерянных» эпизода добавляют истории немного тайны и другого взгляда на привычные вещи. Но это по-прежнему одно из самых умных и стильных шоу XXI века.

