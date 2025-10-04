Оповещения от Киноафиши
Звездный час «Шерлока» закончился: новый детектив про гениального инспектора выходит 5 октября — каждое дело как партия в шахматы

4 октября 2025 09:54
Всего 6 эпизодов и 3 расследования.

Когда говорят интеллектуальный детектив, чаще всего вспоминают два имени: Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро. Первый — эталон британской выдумки, второй — бельгийская педантичность. Но теперь на сцену вернулся еще один гигант — Жюль Мегрэ, герой романов Жоржа Сименона.

И, если честно, этот герой намного человечнее, чем названные выше. В «Мегрэ» нет истеричных выпадов, нет игры в гения-эксцентрика. Зато есть настоящий человек — инспектор, уставший, умный, внимательный, и именно поэтому такой живой.

Мегрэ против Шерлока — кто кого?

Шерлок, каким мы его привыкли видеть на экране, — ураган логики, спецэффектов и резких монтажных склеек. У Мегрэ — совсем другой темп: два эпизода на одно дело, минимум беготни и максимум психологии.

Душа шоу — брак, а не «романтическая линия». Тут сериал делает то, чего не решались многие. Он показывает не одиночку-детектива, а человека в отношениях.

Мегрэ и его жена Луиза — это не случайный эпизод на фоне расследований, а полноценная часть истории. Их нежность, взаимная поддержка и тихие диалоги добавляют то, чего так не хватало жанру — тепло и уязвимость.

Шерлок (даже у Кэмбербэтча) всегда был «одиноким умником». Мегрэ же — человек, который держится за любовь и семью. И именно это делает его историю более близкой зрителю.

Медленный огонь вместо экшена

«Мегрэ» не гонится за темпом классических полицейских сериалов. На экране происходит шахматная партия умов.

Однако медленное горение дает максимум жара к финалу. Главную роль исполнил Бенджамин Уэйнрайт — он раскрывается как харизматичный и гениальный инспектор. Его экранная жена Луиза, сыгранная Стефани Мартини, становится второй опорой сериала.

Отдельно стоит отметить Роба Казински, который играет детектива Кавра — жесткого напарника, действующего по принципу «бей, потом думай»

И если первый сезон — это только начало, то у «Мегрэ» есть все шансы стать тем, что мы будем вспоминать через 10 лет, как «Шерлока». Премьера в США — 5 октября на PBS Masterpiece. Но вскоре и до нас доберется.

Фото: Кадры из сериалов «Шерлок», «Мегрэ»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
