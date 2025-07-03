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Киноафиша Статьи «Шерлок Холмс» Гая Ричи еще нескоро получит третью часть — на то намекают недавние откровения одного из актеров

«Шерлок Холмс» Гая Ричи еще нескоро получит третью часть — на то намекают недавние откровения одного из актеров

3 июля 2025 15:42
«Шерлок Холмс» Гая Ричи еще нескоро получит третью часть — на то намекают недавние откровения одного из актеров

Кажется, один из самых многообещающих проектов последних лет теперь тоже застрял в производственном аду.

Среди проектов Гая Ричи найдется немало хитов и многомиллионных блокбастеров, но у фильмов о Шерлоке Холмсе уж точно найдется фанбаза побольше. Первая картина с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях вышла еще в 2009 году, мгновенно став хитом кинопроката и фаворитом критиков и зрителей. Чуть меньший успех позже получил сиквел «Шерлок Холмс: Игра теней», но и этого было вполне достаточно для того, чтобы Ричи мог спокойно планировать и третий фильм.

С тех пор, однако, прошло уже почти 15 лет, а о потенциальном продолжении мало что слышно — теперь же у проекта и вовсе появился не слишком обнадеживающий апдейт.

Джаред Харрис понятия не имеет, что там с третьим «Шерлоком Холмсом»

Кадр из фильма «Шерлок Холмс»

Британский актер, сыгравший во втором фильме главного антагониста, профессора Джеймса Мориарти, недавно расстроил фанатов франшизы еще больше, рассказав о том, что не владеет никакой информацией по поводу продолжения. Харрис также напомнил, что когда-то давно третий фильм планировали выпустить в 2020 году, но вмешалась пандемия — тем не менее, надежды актер не теряет, потому что верит, что рано или поздно картине все-таки суждено выйти на экраны. По его словам, запрос от аудитории есть и уже давно, а потому и сомневаться тут даже не приходится.

Между тем сериалу по «Шерлоку Холмсу» новый сезон тоже не светит

«Шерлок Холмс» Гая Ричи еще нескоро получит третью часть — на то намекают недавние откровения одного из актеров

Фанатам всемирно известной детективной истории, судя по всему, придется ждать новой адаптации — все потому, что у «Шерлока» от BBC тоже вряд ли будет пятый сезон. Хотя исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч неоднократно заявлял о том, что готов вернуться к роли легендарного детектива, недавно один из создателей шоу Марк Гэтисс признался, что почти ни у кого из съемочной команды больше нет желания заниматься новым сезоном.

Гэтисс добавил, что, возможно, именно сейчас и стоит поставить точку в истории «Шерлока» — плохого в этом ничего нет, а вот возвращаться к проекту спустя столько лет застоя всегда очень трудно.

К слову, совсем недавно начали ходить слухи о том, что вместо пятого сезона «Шерлок» может получить еще один полнометражный фильм, но и тут есть свои сложности — почитать об этом можно здесь.

Фото: Кадры из фильма «Шерлок Холмс» (2009), кадр из сериала «Шерлок»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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