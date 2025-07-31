Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

31 июля 2025 21:30
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Сперва называли «фанфиком», а теперь требуют второй сезон.

Когда анонсировали «Шерлока и дочь», фанаты вздохнули: ну вот опять. Люди ожидали, что выйдет очередное «Элементарно» с Люси Лью в роли Ватсона и Натали Дормер, играющей Мориарти.

Но к финалу сезона скепсис растворился — и осталась интрига, восхищение и рейтинги. На IMDb у сериала 7,3, а зрительская оценка подскакивает до 91% — это больше, чем у культового «Шерлока» от BBC. Проект оказался настолько хорош, что его покажут на Первом канале.

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Не супергерой, а человек

Холмс в этой версии — не маг, не ясновидящий, а упрямый, замкнутый дедуктивный скептик. Он не сражается как мастер кунг-фу и не уходит в чертоги разума, а надеется на наблюдение и разум.

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Доктор Ватсон и миссис Хадсон — числятся среди пропавших. Лондон 1896 года — опасен, туманный, и кто-то в нем ведет игру против великого сыщика и его окружения.

Вместо Инспектора Лестрейда — Булливан и Уитлок. Да, и у миссис Хадсон теперь есть сестра-близнец. Но лучшим нововведением оказались дети.

Дочь — не просто фоновый персонаж

Амелия Рохас, дочь Холмса, — не просто дань моде, а главная героиян истории. Умная, сдержанная, но обладающая пытливым умом.

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Актриса Блю Хант вписывается в викторианский Лондон неожиданно органично. И её противостояние с Леди Виолеттой — одна из сильнейших линий сезона.

Мориарти, да не один

Новый поворот — у профессора Мориарти есть сын по имени Дан. Он не просто «молодой злодей» — он расчётлив, харизматичен и вызывает тревожное сочувствие. Как и Амелия, он вырос в Австралии. Это не просто совпадение — это важная часть загадки.

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Зрители в восторге

«Думала, будет трэш — а вышло золото», «Это лучший Холмс со времён Камбербэтча», «Финал снес крышу», — вот лишь часть отзывов. И, кажется, самый честный из них: «Я включила это из любопытства. А теперь — пересматриваю».

«Шерлок и дочь» — тот случай, когда «громкое название» превращается в хит. Надеемся, шоураннеры не оступятся во втором сезоне. Потому что Холмс, кажется, снова на коне и на Первом канале.

К другим новостям. «Титаник» был тренировкой перед этой драмой: Кэмерон снимет фильм про Хиросиму и Нагасаки. В «Великолепном веке» Нигяр Калфу многие не любили: но если бы ее должность показали правдиво, мнение зрителей бы изменилось.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок и дочь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять Читать дальше 1 августа 2025
Геймеры знают: как сценаристы убили драму во 2 сезоне «Одни из нас» — хотя было, откуда списывать Геймеры знают: как сценаристы убили драму во 2 сезоне «Одни из нас» — хотя было, откуда списывать Читать дальше 1 августа 2025
2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам 2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам Читать дальше 1 августа 2025
Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем Читать дальше 1 августа 2025
Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё) Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё) Читать дальше 1 августа 2025
Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода Читать дальше 31 июля 2025
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя Читать дальше 31 июля 2025
Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях Читать дальше 31 июля 2025
Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном Читать дальше 31 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше