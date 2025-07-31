После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Когда анонсировали «Шерлока и дочь», фанаты вздохнули: ну вот опять. Люди ожидали, что выйдет очередное «Элементарно» с Люси Лью в роли Ватсона и Натали Дормер, играющей Мориарти.

Но к финалу сезона скепсис растворился — и осталась интрига, восхищение и рейтинги. На IMDb у сериала 7,3, а зрительская оценка подскакивает до 91% — это больше, чем у культового «Шерлока» от BBC. Проект оказался настолько хорош, что его покажут на Первом канале.

Не супергерой, а человек

Холмс в этой версии — не маг, не ясновидящий, а упрямый, замкнутый дедуктивный скептик. Он не сражается как мастер кунг-фу и не уходит в чертоги разума, а надеется на наблюдение и разум.

Доктор Ватсон и миссис Хадсон — числятся среди пропавших. Лондон 1896 года — опасен, туманный, и кто-то в нем ведет игру против великого сыщика и его окружения.

Вместо Инспектора Лестрейда — Булливан и Уитлок. Да, и у миссис Хадсон теперь есть сестра-близнец. Но лучшим нововведением оказались дети.

Дочь — не просто фоновый персонаж

Амелия Рохас, дочь Холмса, — не просто дань моде, а главная героиян истории. Умная, сдержанная, но обладающая пытливым умом.

Актриса Блю Хант вписывается в викторианский Лондон неожиданно органично. И её противостояние с Леди Виолеттой — одна из сильнейших линий сезона.

Мориарти, да не один

Новый поворот — у профессора Мориарти есть сын по имени Дан. Он не просто «молодой злодей» — он расчётлив, харизматичен и вызывает тревожное сочувствие. Как и Амелия, он вырос в Австралии. Это не просто совпадение — это важная часть загадки.

Зрители в восторге

«Думала, будет трэш — а вышло золото», «Это лучший Холмс со времён Камбербэтча», «Финал снес крышу», — вот лишь часть отзывов. И, кажется, самый честный из них: «Я включила это из любопытства. А теперь — пересматриваю».

«Шерлок и дочь» — тот случай, когда «громкое название» превращается в хит. Надеемся, шоураннеры не оступятся во втором сезоне. Потому что Холмс, кажется, снова на коне и на Первом канале.

К другим новостям. «Титаник» был тренировкой перед этой драмой: Кэмерон снимет фильм про Хиросиму и Нагасаки. В «Великолепном веке» Нигяр Калфу многие не любили: но если бы ее должность показали правдиво, мнение зрителей бы изменилось.