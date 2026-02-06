Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»

В юности был тем еще сердцеедом.

Некоторые актеры настолько срастаются с образом, созданным в зрелости, что кажутся нам вечными мудрецами. Сэр Иэн Маккеллен — живой пример. Для миллионов он — седобородый Гэндальф или властный Магнето.

Его путь к мировой славе был долгим: признанный мастер шекспировской сцены получил первую номинацию на «Оскар» лишь в 59 лет, а всенародную любовь обрел после шестидесяти, сыграв волшебника во «Властелине колец». Но за десятилетия до Средиземья существовал совсем другой Маккеллен.

Его кинодебюты пришлись на конец 1960-х. Одна из первых заметных ролей — в драме «Прикосновение любви» (1969). Сюжет вращается вокруг молодой женщины в Лондоне, а Маккеллен играет одного из мужчин в ее окружении. Самое поразительное — его внешность.

Вместо привычных седых волос — густая темная шевелюра с аккуратной укладкой в стиле Бенедикта Камбербэтча из сериала «Шерлок». Вместо бороды — открытое, гладко выбритое лицо с тонкими чертами и пронзительным взглядом. В этом утонченном интеллектуале невозможно узнать будущего хранителя Кольца Всевластья.

Этот контраст — лучшее доказательство его актерского гения. Маккеллен десятилетиями оттачивал мастерство в театре, сыграв почти всего Шекспира, и лишь потом принес на большой экран ту глубину, которая делает его волшебников и злодеев столь живыми. Его молодость как напоминание о том, что великие роли рождаются не из грима, а из опыта, накопленного за долгую и блистательную карьеру.