Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»

Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»

6 февраля 2026 15:42
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»

В юности был тем еще сердцеедом.

Некоторые актеры настолько срастаются с образом, созданным в зрелости, что кажутся нам вечными мудрецами. Сэр Иэн Маккеллен — живой пример. Для миллионов он — седобородый Гэндальф или властный Магнето.

Его путь к мировой славе был долгим: признанный мастер шекспировской сцены получил первую номинацию на «Оскар» лишь в 59 лет, а всенародную любовь обрел после шестидесяти, сыграв волшебника во «Властелине колец». Но за десятилетия до Средиземья существовал совсем другой Маккеллен.

Его кинодебюты пришлись на конец 1960-х. Одна из первых заметных ролей — в драме «Прикосновение любви» (1969). Сюжет вращается вокруг молодой женщины в Лондоне, а Маккеллен играет одного из мужчин в ее окружении. Самое поразительное — его внешность.

Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»

Вместо привычных седых волос — густая темная шевелюра с аккуратной укладкой в стиле Бенедикта Камбербэтча из сериала «Шерлок». Вместо бороды — открытое, гладко выбритое лицо с тонкими чертами и пронзительным взглядом. В этом утонченном интеллектуале невозможно узнать будущего хранителя Кольца Всевластья.

Этот контраст — лучшее доказательство его актерского гения. Маккеллен десятилетиями оттачивал мастерство в театре, сыграв почти всего Шекспира, и лишь потом принес на большой экран ту глубину, которая делает его волшебников и злодеев столь живыми. Его молодость как напоминание о том, что великие роли рождаются не из грима, а из опыта, накопленного за долгую и блистательную карьеру.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство кольца» (2001 г.), «Прикосновение любви» (1969 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал Читать дальше 16 февраля 2026
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Читать дальше 20 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше