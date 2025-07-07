Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

7 июля 2025 12:48
«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

Ну а Роберт Дауни-младший лишь замыкает список лидеров.

Ровно 95 лет назад не стало сэра Артура Конан Дойля — человека, который подарил миру самого знаменитого сыщика всех времен и народов. С тех пор прошло почти столетие, а Шерлок Холмс продолжает жить: его расследования ставят в театрах, переснимают и модернизируют под любую эпоху. Казалось бы, сыграть Холмса мечтают все — от голливудских звезд до малоизвестных актеров провинциальных театров. Но кто же из них сделал это лучше всех?

Чтобы хоть как-то ответить на этот вечный спор, мы решили подключить нейросеть. Пусть холодный искусственный интеллект разбирается, чей Холмс получился самым каноничным, харизматичным и запоминающимся.

Логика выбора

Нейросеть анализировала несколько критериев: — Внешнее соответствие канону. Как актер совпадает с описаниями Конан Дойля: высокий, худощавый, орлиный нос, живой взгляд. — Атмосфера эпохи. Насколько убедительно актер вписывается в викторианский Лондон или его стилизацию. — Образ мышления. Логика, интонация, манера речи — вжился ли актер в роль великого аналитика или просто нацепил плащ и шляпу. — Химия с Ватсоном. Холмс без Ватсона — не Холмс. Важен тандем, а не сольный номер. — Наследие. Как сыгранный образ повлиял на популярность персонажа и культуру в целом.

Кто в топе?

5 место: Роберт Дауни-младший

«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

«Шерлок Холмс» Гая Ричи расколол фанатов: часть возмущалась, что этот Холмс слишком дерется и шутит, другая радовалась, что детектив заиграл новыми красками. Нейросеть отмечает, что Дауни блестяще уловил эксцентричность героя — пусть и перебрал с акробатикой.

4 место: Василий Ливанов

«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

Да, вот и он — наш легендарный советский Холмс. Василий Ливанов воплотил интеллигентного, ироничного и слегка меланхоличного сыщика. Его любят миллионы, а Бейкер-стрит с лицом Ливанова — вечный символ СССР.

«Но вот проблема — он слишком “идеальный”, без шероховатостей, чуть карикатурный — не хватает живого надлома», — причитает ИИ.

3 место: Бенедикт Камбербэтч

«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

«Шерлок» BBC разнес шаблоны. Холмс стал дерзким гением XXI века с айфоном и чертовски острым языком. Камбербэтч собрал десятки наград и стал секс-символом интеллектуалов. Но по мнению алгоритма, в его исполнении порой не хватает той «викторианской старины», без которой Шерлок Холмс все-таки не тот.

2 место: Питер Кушинг

«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

Старый добрый британский Холмс. Кушинг снимался в классических экранизациях от Hammer и BBC.

«Утонченный, холодный, хищный — именно таким Холмс выходил из-под пера Конан Дойля. Недооцененный в массовой культуре, но любимый знатоками».

И победитель: Джереми Бретт

«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

Вот кто стал номером один. Бретт сыграл Холмса в сериале от Granada TV в 80-90-х — и задал планку, до которой многие не дотягивают до сих пор. Нейросеть отметила абсолютное совпадение с первоисточником: нервная энергия, резкость движений, ядовитый сарказм и при этом глубоко человеческий надлом.

«Бретт изучил рассказы Конан Дойля от корки до корки и буквально жил Холмсом, пока не подорвал здоровье. Многие считают, что после него роль можно только переигрывать, но не улучшать».

Так почему не Ливанов?

Не потому что хуже — просто Ливановский Холмс стал мифом своего времени и пространства. Для советского зрителя он — эталон джентльмена, но с точки зрения «духа Конан Дойля» все же Бретт ближе к оригиналу, подытожила беспристрастная нейросеть.

Ранее мы также писали: Собрали самых раздражающих, изменили канон: каждый спин-офф «Сверхъестественного» оказывался катастрофой (даже аниме)

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Шерлок», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Приключения Шерлока Холмса»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Все плохо, ребята»: Ливанов считает «Шерлока» Гая Ричи ужасным фильмом, и сотни миллионов долларов сборов — не показатель «Все плохо, ребята»: Ливанов считает «Шерлока» Гая Ричи ужасным фильмом, и сотни миллионов долларов сборов — не показатель Читать дальше 20 июля 2025
«Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются «Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются Читать дальше 20 июля 2025
«Я лучший»: за «Шерлока» Ливанову платили 700 рублей в день, а роль оценили даже иностранцы — но героя мог сыграть кое-кто другой «Я лучший»: за «Шерлока» Ливанову платили 700 рублей в день, а роль оценили даже иностранцы — но героя мог сыграть кое-кто другой Читать дальше 19 июля 2025
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят «На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
«Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти «Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше