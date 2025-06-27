Лицо Гая Ричи представили? «Шерлока» хотят превратить в полнометражный фильм — Камбербэтч и Фриман двумя руками «за»

Осталось только выкроить время для съемок, и с этим-то как раз и возникнет проблема.

Поклонники «Шерлока» восьмой год ждут пятого сезона больше, чем своего дня рождения, но, похоже, его так и не случится. Соавтор сериала Марк Гэтисс в интервью на Global Series Festival 2025 поставил точку в этом вопросе:

«Важно признать, когда время пришло. Иногда проект живёт, а потом останавливается — и в этом нет ничего плохого. Возвращаться назад часто очень сложно».

Главная причина — занятость Камбербэтча и Фримэна. Оба актера стали голливудскими звёздами, и их графики не оставляют места для съёмок в сериале. Однако Гэтисс оставил крохотную надежду.

«Они оба поддерживают идею фильма, но пока что ничего не происходит. Собрать всех вместе — очень сложно».

И ключевое здесь — «пока что».

Потому что, несмотря на все сложности, дух «Шерлока» живёт в сердцах создателей и актёров. Камбербэтч и Фримэн — ребята занятые и востребованные, но, когда речь идёт о возвращении к своим корням, они не спешат ставить крест. Да, формат сериала с его долгими паузами и сложной организацией кажется сейчас почти невозможным, но идея фильма — это совсем другой уровень.

Полнометражка даст возможность сосредоточиться на одной большой, продуманной истории, которую можно будет сделать тщательно, без спешки и компромиссов. Это шанс оживить атмосферу Лондона, вернуть динамику и интригу, которые покорили миллионы зрителей по всему миру.

Так что поклонникам стоит держать пальцы крестиком и не терять надежду. Может, не скоро, но «Шерлок» вернётся — и теперь ради него нам придется пойти в кинотеатры. А мы и не против!

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