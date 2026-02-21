Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана

Оповещения от Киноафиши
21 февраля 2026 22:06
Каждая серия — как полноценный фильм.

Вена начала XX века — город, где кофейни пахнут литературой, в театрах обсуждают модерн, а в головах у интеллигенции только-только начинает укладываться диковинное слово «психоанализ». Именно в эту эпоху отправляет зрителя сериал «Убийство по Фрейду» (оригинальное название Vienna Blood). Британо-австрийский детектив можно смело ставить в пример тем, кто ищет идеальный исторический процедурал.

В центре сюжета — необычный дуэт. Молодой доктор Макс Либерман, ученик самого Зигмунда Фрейда, пытается применять новые методы психоанализа в расследовании преступлений. Его напарник — детектив Оскар Райнхардт, человек практического склада ума, который поначалу скептичен к фрейдистским штучкам, но быстро понимает: с Либерманом раскрываемость растет.

Каждая серия (а их всего 11 на четыре сезона) — отдельное расследование. То швею находят мертвой в фешенебельном доме моды, то убийство случается прямо во время премьеры немого фильма, то в трущобах Вены орудует гротескный маньяк. Либерман копается в мотивах, Райнхардт собирает улики, а зритель получает почти двухчасовое погружение в эпоху с идеальной картинкой.

На Кинопоиске у сериала 7,8 балла (больше ста тысяч оценок), на IMDb — 7,6. Критики хвалят аутентичность костюмов, интерьеры в стиле модерн и атмосферу старой Вены. Иногда ругают за исторические неточности, но больше за желание подражать «Шерлоку».

Речь даже не о формате сезона в 3 серии по 1,5 часа. Сериал копирует 'Шерлока' не только в этом — и саундтрек, и персонажи... Все это конкретный закос под "Шерлока", а это не есть хорошо.

Но это скорее мелочи, а для кого-то даже преимущество. Ведь «Убийство по Фрейду» не просто детектив, а настоящий портрет эпохи. Здесь вам и антисемитизм, и классовые противоречия, и рождение новой науки. Идеальный выбор для тех, кто соскучился по интеллигентным расследованиям без спецэффектов.

Ранее мы писали: Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix

Фото: Кадры из сериалов «Шерлок», «Убийство по Фрейду»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
