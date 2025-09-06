Меню
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число

6 сентября 2025 09:25
Актер не сдерживал эмоций.

Шерлок Холмс — один из самых экранизируемых персонажей в истории кино. Его играли десятки актеров по всему миру. В России и СССР — Николай Волков, Альгимантас Масюлис, Игорь Петренко. В США — Роберт Дауни-младший, а в Великобритании был Бенедикт Кэмбербэтч.

Но для многих фанатов книг существует только один настоящий Холмс — Василий Ливанов. Его образ в советском сериале не просто полюбился зрителям: британская королева наградила актера Орденом Британской империи.

Уникальный случай, когда иностранный артист получил такую высокую награду за вклад в британскую культуру.

Как к Ливанову относятся другие «Холмсы»

Среди коллег у Ливанова репутация легенды. Роберт Дауни-младший говорил, что не раз слышал, как звезду СССР называют «лучшим Шерлоком в истории», подчеркивая, что остальные — лишь «хорошие».

Бенедикт Кэмбербэтч, звезда сериала BBC «Шерлок», тоже высказывался уважительно. Он лично встречался с Ливановым на церемонии Гильдии продюсеров и говорил, что сам является его фанатом. Взаимное восхищение выглядело как красивая сцена встречи разных эпох.

Ливанов не так радушен

Актер отзывается о коллегах куда менее тепло. В 2017 году, когда вышел четвертый сезон «Шерлока», он резко прошелся по британскому коллеге. По словам актера, образ Кэмбербэтча (и не только) ему абсолютно не нравится.

Давно пора было его прикончить!... Обыкновенные Холмсы. Рядовые! Статисты! — возмутился Ливанов.

Современные версии Холмса он вообще не признает. Все они, считает Ливанов, никакого отношения к Конан Дойлу не имеют. Режиссеры и продюсеры используют бренд, но забывают о сути персонажа. Особенно досталось экранизациям Гая Ричи, где, по мнению актера, от писателя не осталось ничего.

Это все равно что после сочного персика съесть пластмассовый муляж, — сравнивал артист.

Сегодня зрителям есть из чего выбирать: харизматичный Роберт Дауни-младший, гениальный Бенедикт Кэмбербэтч или более старые интерпретации. Но Ливанов остается непреклонным: его Холмс единственный настоящий и никем непревзойденный.

Ранее мы писали: Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка

Фото: Кадры из сериалов «Шерлок», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», из фильма «Шерлок Холмс» (2009 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
