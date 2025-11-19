«Роль будто создана для него»: у Камбербэтча есть персонаж покруче Шерлока — в этом историческом мини-сериале BBC раскрывается на все 200%

Бенедикта Камбербэтча мы любим за умные роли — за Шерлока, за хладнокровного Стрэнджа, за блестящих социопатов, математиков и гениев всех мастей. Но у актера есть одна работа, которую незаслуженно пропустили многие зрители, хотя она по уровню игры ничуть не уступает его самому известному образу.

Речь о британском мини-сериале «Пустая корона» — масштабной экранизации исторических пьес Шекспира, где Камбербэтч сыграл одну из лучших ролей в своей карьере.

Сценарист — сам Шекспир

Проект BBC состоит из двух сезонов. Первый включает «Ричард II», «Генрих IV» (две части) и «Генрих V». Второй — «Война роз», и именно там появляется Камбербэтч в образе Ричарда III. Сериал в целом стал одной из самых успешных телевизионных адаптаций Шекспира, а его рейтинг на IMDb стабильно держится около 8,2 баллов.

В сериале сохранен оригинальный текст, и благодаря работе британских актеров стихи звучат натурально, живо, понятно даже тем, кто английский почти не знает. Режиссерская и операторская стилистика удивляет: динамика и визуальные решения местами напоминают «Шерлока», с современной подачей, но без потери исторической атмосферы.

Ричард III в классическом понимании — злодей, уродливый, хромающий узурпатор, которого Шекспир «приукрасил». Камбербэтч делает его не просто чудовищем, а харизматичным хищником, которому невозможно не сопереживать. Особенно впечатляют его долгие монологи — ровно тот формат, где актер раскрывается на максимуме.

Вот он — молодой воин, физически сильный и ловкий; вот — человек, которого искалечила семья; вот — хладный стратег, готовый уничтожить всех ради короны. Роль буквально создана для Камбербэтча, и нередко именно ее называют одной из лучших в его карьере.

Только ради его монологов и стоит посмотреть сериал в оригинале — исключительный актер, эта роль буквально была создана для него! — говорят зрители.

И не только Камбербэтч

Отдельной похвалы заслуживает Том Хиддлстон, сыгравший принца Хэла — будущего Генриха V — сразу в трех фильмах. Его арка развития впечатляет: от беспечного гуляки до легендарного короля, любимого народом и уважаемого врагами.

В голове начинает складываться преемственность традиций английской актерской школы, которая восхищает и потрясает!

Если вы думали, что у Камбербэтча нет сильных работ вне «Шерлока» и Marvel, «Пустая корона» легко переубедит. Скучная для многих классика снята так, что смотришь запоем — и как вообще можно было пропустить такой сериал?

