Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
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