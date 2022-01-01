Телеканал Starz

Starz — американский премиальный кабельный канал. Штаб-квартира расположена в Калифорнии. Первый выход в эфир состоялся в 1994 году, тогда он носил название Starz!, но во время ребрендинга 2005 года восклицательный знак убрали. Контент состоит из хитов и премьерных показов, голливудских блокбастеров и независимого кино, фильмов – участников международных фестивалей.

Свою модель дистрибьюции владельцы позаимствовали в начале нулевых у HBO, канала, считавшегося прямым конкурентом. У Starz больше 25 млн прямых подписчиков на территории США, а также заключен контракт на прокат продукции с ведущими американскими студиями New Line Cinema, Disney, Universal Pictures.

Российские зрители познакомились с контентом канала в 2010 году с выходом сериала «Спартак: Кровь и песок». Другими знаковыми проектами стали «Черные паруса» и адаптация книги Нила Геймана «Американские боги», который в дальнейшем перешел на Amazon Prime Video.