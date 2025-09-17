Меню
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени
Что, если бы вы могли стать свидетелем великих исторических событий или заглянуть в будущее, чтобы узнать свою судьбу? Рассказываем о семи увлекательных сериалах и фильмах, герои которых путешествуют по разным эпохам.
Написать
17 сентября 2025 15:33
Джейми и Клэр переживают треволнения революции в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»
Премьера новых серий мелодрамы о путешествиях во времени состоится в середине июня.
Написать
12 мая 2023 14:13
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Лучшие истории о сильных исторических личностях, приправленные дворцовыми интригами и сногсшибательными нарядами.
Написать
5 мая 2023 12:00
Сериал «Чужестранка» продлен на восьмой и заключительный сезон
Кроме того, создатели шоу анонсировали приквел о родителях Джейми.
Написать
20 января 2023 13:26
Клэр и Джейми сталкиваются с неопределенным будущем в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»
Новые серии фантастической мелодрамы выйдут на экраны летом 2023 года.
Написать
26 декабря 2022 11:52
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров
Теплый плед, чай и хорошее кино помогут вам согреться этой осенью.
Написать
18 октября 2022 12:00
Starz разрабатывает многосерийный приквел «Чужестранки»
В его основу может лечь один из новых романов Дианы Гэблдон.
Написать
28 февраля 2022 09:41
Домашний очаг Джейми и Клэр оказывается под угрозой в трейлере шестого сезона «Чужестранки»
Фэнтези-драма возвращается на экраны после двухлетнего перерыва.
Написать
20 января 2022 12:40
Джейми называет Клэр ангелом в новом отрывке из шестого сезона «Чужестранки»
Премьера шестого сезона сериала намечена на начало весны.
Написать
27 декабря 2021 16:36
Клэр стреляет из ружья во вступительной заставке к шестому сезону «Чужестранки»
В новом интро так же по-новому звучит музыкальная тема.
Написать
26 ноября 2021 14:38
Starz объявил дату премьеры шестого сезона «Чужестранки»
Новая драма в жизни главных героев развернется в начале следующей весны.
Написать
23 ноября 2021 10:55
Клэр и Джейми опасаются надвигающейся войны в первом тизере шестого сезона «Чужестранки»
Сезон будет основан на книге «Дыхание снега и пепла» Дианы Гэблдон.
Написать
11 октября 2021 12:49
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»
В ожидании второго сезона популярного шоу Киноафиша подготовила подборку из 5 фильмов и 5 сериалов, которые погрузят вас в далёкое и не очень прошлое, познакомят с эпохой балов и светских интриг, а также заставят сопереживать взрослеющим героиням.
Написать
3 февраля 2021 12:00
