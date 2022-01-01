Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Клайв Расселл
Клайв Расселл
Clive Russell
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Клайв Расселл
Clive Russell
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 декабря 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Рит, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
Рост
198 см
Биография Клайва Расселла
Родился 7 декабря 1945 года. Гэмпшир, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Клайва Расселла
Мария – королева Шотландии
драма, биография
2013, Швейцария / Франция
5.0
Северная Атлантика
драма, короткометражный
2010, Великобритания
8.0
Книга крови
ужасы
2008, Великобритания
5.0
Друг невесты
комедия
2008, США / Великобритания
6.0
Лекция № 21
драма
2008, Италия / Великобритания
6.0
Дворец для Джо
драма
2007, Великобритания
6.0
Фестиваль
комедия, драма
2004,
4.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь