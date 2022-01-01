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Киноафиша Сериалы Сорвиголова Актеры и роли

Актеры сериала «Сорвиголова»

Актеры сериала «Сорвиголова» Вся информация о сериале
Розарио Доусон
Розарио Доусон Rosario Dawson
Claire Temple Элоди Юнг
Элоди Юнг Elodie Yung
Elektra Natchios Джон Бернтал
Джон Бернтал Jon Bernthal
Frank Castle / The Punisher Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio
Wilson Fisk / The Kingpin Айелет Зурер
Айелет Зурер Ayelet Zurer
Vanessa Marianna Элден Хенсон
Элден Хенсон Elden Henson
Franklin "Foggy" Nelson Чарли Кокс
Чарли Кокс Charlie Cox
Matt Murdock / Daredevil Боб Гантон
Боб Гантон Bob Gunton
Leland Owlsley Дебора Энн Уолл
Дебора Энн Уолл Deborah Ann Woll
Karen Page Уилсон Бетел
Уилсон Бетел Wilson Bethel
Benjamin "Dex" Poindexter Джоэнн Уэлли
Джоэнн Уэлли Joanne Whalley
Sister Maggie Grace Тоби Леонард Мур
Тоби Леонард Мур Toby Leonard Moore
James Wesley
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