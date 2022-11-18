Меню
Дебора Энн Уолл не вернется к роли Карен Пейдж в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
Дебора Энн Уолл не вернется к роли Карен Пейдж в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново» Marvel пока не связывались с актрисой, но она оптимистично ждет заветный звонок.
18 ноября 2022 14:47
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Новая порция антагонистов, забывших, куда ведут благие намерения и любопытство.
2 ноября 2022 12:00
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями Как сказал один небезызвестный персонаж, «либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем».
17 июня 2022 18:24
Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом Кингпина вновь сыграет Винсент Д’Онофрио.
20 мая 2022 09:34
По данным СМИ, студия Marvel готовит перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
По данным СМИ, студия Marvel готовит перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом Судя по всему, не продолжение шоу Netflix, а новое переосмысленное воплощение персонажа.
18 марта 2022 13:39
Чарли Кокс разочарован реакцией зрителей на камео Сорвиголовы в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Чарли Кокс разочарован реакцией зрителей на камео Сорвиголовы в «Человеке-пауке: Нет пути домой» Актер пробрался в кинотеатр, но там была тишина.
25 февраля 2022 11:36
Чарли Кокс признался, что он кое-что знает о будущем Сорвиголовы в киновселенной Marvel
Чарли Кокс признался, что он кое-что знает о будущем Сорвиголовы в киновселенной Marvel Актер рассчитывает посвятить персонажу следующие десять лет жизни.
9 февраля 2022 16:20
Чарли Кокс рассчитывает как можно дольше играть Сорвиголову в киновселенной Marvel
Чарли Кокс рассчитывает как можно дольше играть Сорвиголову в киновселенной Marvel Актер хочет погрузиться в кроссоверы.
8 февраля 2022 14:07
Винсент Д’Онофрио утверждает, что в «Соколином Глазе» появляется тот же Кингпин, что и в «Сорвиголове»
Винсент Д’Онофрио утверждает, что в «Соколином Глазе» появляется тот же Кингпин, что и в «Сорвиголове» Судя по слухам, из титров была удалена сцена, которая намекала на будущее персонажа в рамках киновселенной.
27 декабря 2021 16:43
Чарли Кокс знал о возвращении Сорвиголовы в MCU уже не один год
Чарли Кокс знал о возвращении Сорвиголовы в MCU уже не один год Такими откровениями поделилась звезда «Железного кулака» и «Матрицы: Воскрешение» Джессика Хенвик.
23 декабря 2021 16:10
Паутина вселенных: 9 фильмов, которые стоит посмотреть перед выходом нового «Человека-паука»
Паутина вселенных: 9 фильмов, которые стоит посмотреть перед выходом нового «Человека-паука» Специально для всех фанатов комиксов и Человека-паука в частности портал Киноафиша составил подборку фильмов, которые помогут вам хорошенько подготовиться к премьере нового фильма про Питера Паркера, а также вспомнить предысторию его новых противников.
2 декабря 2021 17:03
Сценарист «Людей Икс» сообщил, что студия Marvel работает над перезапуском «Сорвиголовы»
Сценарист «Людей Икс» сообщил, что студия Marvel работает над перезапуском «Сорвиголовы» Еще он выразил желание адаптировать серию комиксов Фрэнка Миллера.
12 ноября 2021 16:46
Чарли Кокс допускает, что в киновселенной Marvel он может сыграть переосмысленную версию Сорвиголовы
Чарли Кокс допускает, что в киновселенной Marvel он может сыграть переосмысленную версию Сорвиголовы Однако он предупреждает поклонников о том, что продолжение сериала, если оно состоится, может быть совершенно иным и, соответственно, разочаровать.
21 октября 2021 13:32
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов Вас ждёт мрачная и реалистичная супергеройская франшиза Marvel, новое прочтении истории Робина из комиксов DC и самые яркие экранизации авторских проектов.
11 марта 2021 12:44
