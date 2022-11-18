Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Сорвиголова
Новости
Новости о сериале «Сорвиголова»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Цитаты
Новости о сериале «Сорвиголова»
Вся информация о сериале
Дебора Энн Уолл не вернется к роли Карен Пейдж в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
Marvel пока не связывались с актрисой, но она оптимистично ждет заветный звонок.
Написать
18 ноября 2022 14:47
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим
Новая порция антагонистов, забывших, куда ведут благие намерения и любопытство.
Написать
2 ноября 2022 12:00
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
Как сказал один небезызвестный персонаж, «либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем».
Написать
17 июня 2022 18:24
Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
Кингпина вновь сыграет Винсент Д’Онофрио.
Написать
20 мая 2022 09:34
По данным СМИ, студия Marvel готовит перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
Судя по всему, не продолжение шоу Netflix, а новое переосмысленное воплощение персонажа.
Написать
18 марта 2022 13:39
Чарли Кокс разочарован реакцией зрителей на камео Сорвиголовы в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Актер пробрался в кинотеатр, но там была тишина.
Написать
25 февраля 2022 11:36
Чарли Кокс признался, что он кое-что знает о будущем Сорвиголовы в киновселенной Marvel
Актер рассчитывает посвятить персонажу следующие десять лет жизни.
Написать
9 февраля 2022 16:20
Чарли Кокс рассчитывает как можно дольше играть Сорвиголову в киновселенной Marvel
Актер хочет погрузиться в кроссоверы.
Написать
8 февраля 2022 14:07
Винсент Д’Онофрио утверждает, что в «Соколином Глазе» появляется тот же Кингпин, что и в «Сорвиголове»
Судя по слухам, из титров была удалена сцена, которая намекала на будущее персонажа в рамках киновселенной.
Написать
27 декабря 2021 16:43
Чарли Кокс знал о возвращении Сорвиголовы в MCU уже не один год
Такими откровениями поделилась звезда «Железного кулака» и «Матрицы: Воскрешение» Джессика Хенвик.
Написать
23 декабря 2021 16:10
Паутина вселенных: 9 фильмов, которые стоит посмотреть перед выходом нового «Человека-паука»
Специально для всех фанатов комиксов и Человека-паука в частности портал Киноафиша составил подборку фильмов, которые помогут вам хорошенько подготовиться к премьере нового фильма про Питера Паркера, а также вспомнить предысторию его новых противников.
Написать
2 декабря 2021 17:03
Сценарист «Людей Икс» сообщил, что студия Marvel работает над перезапуском «Сорвиголовы»
Еще он выразил желание адаптировать серию комиксов Фрэнка Миллера.
Написать
12 ноября 2021 16:46
Чарли Кокс допускает, что в киновселенной Marvel он может сыграть переосмысленную версию Сорвиголовы
Однако он предупреждает поклонников о том, что продолжение сериала, если оно состоится, может быть совершенно иным и, соответственно, разочаровать.
Написать
21 октября 2021 13:32
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
Вас ждёт мрачная и реалистичная супергеройская франшиза Marvel, новое прочтении истории Робина из комиксов DC и самые яркие экранизации авторских проектов.
Написать
11 марта 2021 12:44
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667