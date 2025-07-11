Меню
Они совершили настоящее чудо: топ-5 супергеройских сериалов, которые фанаты считают идеальными от начала и до конца
Продолжения некоторых из них фанаты ждут до сих пор.
11 июля 2025 19:34
Без камней бесконечности, но на геноцид способны: ИИ вычислил главных злодеев Marvel (топ без Таноса и Галактуса)
Некоторых вы уже видели в кино, других приберегли для 7 и 8 фазы.
3 июня 2025 08:56
«Сорвиголова: Рожденный заново» ждут миллионы: чем закончился боевик Marvel помнят единицы
Мрачная история слепого адвоката переехала с Netflix на Disney.
26 февраля 2025 09:25
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
