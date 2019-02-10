«ИП Пирогова» — сериал о женщине по имени Вера, которая долгие годы была простой домохозяйкой и радовалась только успехам мужа, работающего в мэрии Москвы. Но однажды, узнав, что муж изменяет ей с соседкой, Вера решает стать самостоятельной и независимой благодаря своему хобби — печь кондитерские изделия. За 5 лет, что печет различные десерты, она превратилась в профессионала. С бизнесом ей помогают сестра Саша, адвокат и бухгалтер Валентин, отец и курьер Виктор, а также ее университетская любовь, Андрей, с которым она неожиданно встретилась впервые за много лет.