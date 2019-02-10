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Постер к сериалу ИП Пирогова
Постер к сериалу ИП Пирогова
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы ИП Пирогова
ИП Пирогова (2019 - …) ИП Пирогова 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Супер
Продолжительность 32 часа 55 минут
О чем сериал

«ИП Пирогова» — сериал о женщине по имени Вера, которая долгие годы была простой домохозяйкой и радовалась только успехам мужа, работающего в мэрии Москвы. Но однажды, узнав, что муж изменяет ей с соседкой, Вера решает стать самостоятельной и независимой благодаря своему хобби — печь кондитерские изделия. За 5 лет, что печет различные десерты, она превратилась в профессионала. С бизнесом ей помогают сестра Саша, адвокат и бухгалтер Валентин, отец и курьер Виктор, а также ее университетская любовь, Андрей, с которым она неожиданно встретилась впервые за много лет.

ИП Пирогова - тизер четвертого сезона
ИП Пирогова
тизер четвертого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный Виктор Пирогов, отец Веры
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина Надя, соседка
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская Вера Пирогова
Данила Дунаев
Данила Дунаев Дима, муж Веры
Ксения Теплова
Ксения Теплова Саша, сестра Веры
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «ИП Пирогова»
Серия 8
Сезон 5 Серия 8
26 июля 2022
Серия 9
Сезон 5 Серия 9
2 августа 2022
Серия 10
Сезон 5 Серия 10
9 августа 2022
Серия 11
Сезон 5 Серия 11
16 августа 2022
Серия 12
Сезон 5 Серия 12
23 августа 2022
Серия 13
Сезон 5 Серия 13
30 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
ИП Пирогова - Сезон 1 Сезон 1
2019, 20 эпизодов
 
ИП Пирогова - Сезон 2 Сезон 2
2019, 13 эпизодов
 
ИП Пирогова - Сезон 3 Сезон 3
2020, 13 эпизодов
 
ИП Пирогова - Сезон 4 Сезон 4
2021, 20 эпизодов
 
ИП Пирогова - Сезон 5 Сезон 5
2022, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Кадры из сериала
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