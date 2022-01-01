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Киноафиша Сериалы Кухня Сезоны
Кухня (2012 - 2016), список сезонов Кухня 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Список сезонов сериала «Кухня»
Кухня - Сезон 1 Сезон 1
2012, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 2 Сезон 2
2013, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 3 Сезон 3
2014, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 4 Сезон 4
2014, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 5 Сезон 5
2015, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 6 Сезон 6
2016, 20 эпизодов
 
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