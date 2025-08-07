Меню
Статьи о сериале «Кухня»
Вся информация о сериале
Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда
Проект не спасут никакие ремейки, ведь сценарий с нуля не перепишут.
Написать
7 августа 2025 07:58
«Очень много зла сделал»: «Кухня» испортила жизнь поварам по всей России — даже у Ивлева есть повод презирать сериал всей душой
Знаменитый шеф камня на камне не оставил от культового сериала десятых годов.
1 комментарий
6 июля 2025 13:17
«Шошанна уже не та»: уморительную отсылку к «Бесславным ублюдкам» в культовом российском сериале поняли не все
Для тех, кто не помнит диалоги «на зубок», это может стать приятным сюрпризом.
Написать
27 мая 2025 14:44
«Это же полное дно»: легендарную «Кухню» хотят внести в «черные списки» — вот чем недовольны российские чиновники
Под угрозой и другие популярные проекты.
Написать
15 апреля 2025 09:54
От «Кухни» до «Невского»: тест покажет, на какой российский сериал похожа ваша жизнь
Просто ответьте честно на 5 вопросов.
Написать
10 апреля 2025 18:36
«Фритату-тату-тату» помнят все, а эти 10 цитат из «Кухни» зря забыли: о любви, страхах и балансе Вселенной
Особой мудростью отличился огузок.
Написать
10 апреля 2025 16:11
«Бариновы как Ланнистеры»: спорим, вы не замечали эту отсылку на «Игру престолов» в сериале «Кухня»? (видео)
Похоже, шеф тоже фанатеет по вселенной Джорджа Мартина.
Написать
13 февраля 2025 09:15
На этот российский сериал нулевых почти в каждой стране есть ремейк: самый удачный — у Португалии
Почти догнал оригинал в рейтинге.
1 комментарий
18 января 2025 18:07
«Я почему-то запомнил»: Сеня из «Кухни» рассказал про свой лучший подарок на Новый год
Сейчас такой презент может себе позволить каждый. Но в 90-х он был роскошью.
Написать
11 декабря 2024 09:25
Огузка и шефа заменили на африканцев: нейросеть показала «Кухню» от Netflix, и это невозможно развидеть
Дмитрия Нагиева пока не заменили, но это дело времени.
Написать
5 декабря 2024 16:11
Этот комедийный сериал из России обожают иностранцы: китайцы засмотрели до дыр, американцы купили права
Эталонный сюжет пришелся зарубежной публике по духу.
Написать
27 ноября 2024 10:52
Добронравов в неожиданном кроссовере «Кухни» и «6 кадров»: новые шутки в старых декорациях
О мультивселенных мало что известно...
Написать
22 августа 2024 14:00
