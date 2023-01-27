Меню
Кухня
Васнецовы возвращаются: как изменились актеры «Папиных дочек» за 16 лет
Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых популярных российских сериалов.
Написать
27 января 2023 17:00
Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать
Криминальные авторитеты, неконтролируемые подростки и истории большой любви.
Написать
18 января 2023 12:00
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей
Рассказываем, кто снимался в главном российском хите.
Написать
16 января 2023 15:44
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»
Все, что вы хотели знать о новом фильме.
Написать
16 января 2023 14:13
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Продолжение комедии «Непослушник» уже в прокате. И пока вы берете билеты в кино, мы составили гид по самым интересным персонажам Виктора Хориняка.
Написать
22 декабря 2022 12:00
Отец-одиночка, современный богатырь и любимый бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Главный актер сериала «Родком» попробовал себя в различных амплуа, тем не менее в каждом из них он обаятелен, привлекателен и талантлив!
Написать
3 ноября 2021 16:02
10 сериалов для долгих новогодних каникул
Хью Лори в космосе, дьявол в Лос-Анджелесе и другие истории, которые увлекут вас на все выходные.
Написать
28 декабря 2020 16:12
