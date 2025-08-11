Меню
Сериалы
Как я встретил вашу маму
Статьи
Статьи о сериале «Как я встретил вашу маму»
Помните Маршалла из «Как я встретил вашу маму»? Он никуда не пропал — стал звездой хитового сериала, у которого 8,1 балл на IMDb
От создателей «Клиники» меньшего и не ждешь.
Написать
11 августа 2025 10:10
Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают
Хотя эксцентричный режиссер и не снимает романтические драмы, этот ромком-сериал он пересмотрел уже несколько раз.
Написать
27 июля 2025 10:23
Подвинься, «Игра престолов»: топ-5 классных сериалов, которые не заслужили настолько плохой финал
Пока мы продолжаем припоминать «Игре престолов» тот самый восьмой сезон, на современном телевидении найдется еще немало таких же сильно пострадавших шоу.
5 комментариев
11 июля 2025 11:21
У Квентина Тарантино целый список любимых сериалов — среди них есть даже легендарный ситком и хит от Нетфликса
Драматический сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли завоевала целую коллекцию самых престижных премией — не зря Тарантино его хвалит.
Написать
30 мая 2025 17:38
10 700 000 зрителей и 1 секретарша: «Как я встретил вашу маму» закрыли бы еще на 3 сезоне, не будь в сериале этого камео
Звезда хотела сняться в одном эпизоде, а попала сразу в два.
Написать
25 мая 2025 17:09
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
Написать
12 мая 2025 13:17
Финал «Как я встретил вашу маму» разочаровал миллионов: а ведь есть альтернативный и счастливый конец
Именно он понравится миллионам пользователей.
Написать
29 января 2025 11:21
