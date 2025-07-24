Меню
Киноафиша Сериалы Как я встретил вашу маму Новости

Новости о сериале «Как я встретил вашу маму»

Новости о сериале «Как я встретил вашу маму» Вся информация о сериале
7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою
7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою Семья — это не всегда уютные завтраки и добрые беседы. Бывает, что это крик из душа, забытые дни рождения и непроизнесенные «прости». А еще это круг, в котором можно быть собой: уставшим, неправильным, громким и странным. В этих семи сериалах герои неидеальны, зато они очень живые и узнаваемые. Если вы искали истории, где можно и посмеяться, и всплакнуть, и сказать: «Ну вот, прямо как дома» — сохраняйте эту подборку.
24 июля 2025 11:23
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару. 
27 января 2023 15:00
Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретила вашего папу»
Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретила вашего папу» Создатели шоу обещают, что обольститель в костюме станет важным героем нового сезона.
25 января 2023 14:25
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Шоу, которые точно понравятся всем фанатам детища Даррена Стара.  
20 декабря 2022 12:00
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Вспоминаем самые разочаровывающие концовки в истории американского ТВ.
27 августа 2022 18:17
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались Выводим на чистую воду самых закоренелых эгоистов из мира кинематографа.
7 апреля 2022 14:28
12 способов сказать «я люблю тебя» на примере культовых фильмов и сериалов
12 способов сказать «я люблю тебя» на примере культовых фильмов и сериалов Киноафиша вспоминает ставшие культовыми признания в любви, прозвучавшие в классических ромкомах и сериалах.
10 февраля 2022 20:24
Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу»
Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу» Актер считает, что сейчас его герой не пройдет цензуру.
3 февраля 2022 16:17
В дебютном эпизоде «Как я встретила вашего папу» раскрыли связь сериала с «Как я встретил вашу маму»
В дебютном эпизоде «Как я встретила вашего папу» раскрыли связь сериала с «Как я встретил вашу маму» Все гениальное просто.
19 января 2022 13:57
7 легендарных правил жизни от Барни Стинсона
7 легендарных правил жизни от Барни Стинсона В честь премьеры нового сериала Hulu «Как я встретила вашего папу» как же не поностальгировать по леген…подожди, подожди…дарному ситкому «Как я встретил вашу маму». Киноафиша вспоминает самые важные жизненные правила от самого харизматичного сердцееда и автора «Кодекса братана», Барни Стинсона.  
18 января 2022 18:52
Ситком «Как я встретила вашего папу» разочаровал критиков
Ситком «Как я встретила вашего папу» разочаровал критиков Зрители смогут оценить шоу уже на следующей неделе.
14 января 2022 16:17
Действие «Как я встретила вашего папу» разворачивается в той же вселенной, что и «Как я встретил вашу маму»
Действие «Как я встретила вашего папу» разворачивается в той же вселенной, что и «Как я встретил вашу маму» Создатель сериала пообещал зрителям маленькие вознаграждения.
12 января 2022 13:59
Появилось первое фото с основным актерским составом ситкома «Как я встретила вашего папу»
Появилось первое фото с основным актерским составом ситкома «Как я встретила вашего папу» Создатели работают на «виртуальной» съемочной площадке.
12 ноября 2021 13:32
6 известных персонажей, которые на деле оказались токсичными
6 известных персонажей, которые на деле оказались токсичными Собрали шесть популярных киногероев, которые на самом деле оказались не такими уж хорошими.
25 февраля 2021 13:22
Конфетно-букетный эпизод: Как празднуют День святого Валентина герои любимых сериалов
Конфетно-букетный эпизод: Как празднуют День святого Валентина герои любимых сериалов Вспоминаем специальные эпизоды сериалов, посвященные празднику любви, и извлекаем из них уроки.
13 февраля 2021 13:00
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье Начало года порадует долгожданными премьерами.  
30 декабря 2020 18:50
