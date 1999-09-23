В 6 сезоне 25 серии сериала «Друзья» запутавшаяся Моника с трудом выбирает между Ричардом и Чендлером. Тем временем Рэйчел и Фиби обсуждают свои резервные планы, если они не поженятся до того, как им исполнится 40 лет.