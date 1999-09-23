В 6 сезоне 7 серии сериала «Друзья» Рэйчел и Фиби решают начать бегать вместе, но девушку сбивает с толку тот факт, что ее подруга бегает, как четырехлетний ребенок. Чендлер решает удивить свою девушку, убирая квартиру, но забывает, где все лежало.