В 6 сезоне 23 серии сериала «Друзья» Чендлер просит помощи у Фиби, чтобы выбрать кольцо для Моники. Мужчина находит идеальный вариант, но девушка случайно упускает его. Росс и Джо думают, что их друг из-за чего-то очень сильно разозлен.