В 6 сезоне 20 серии сериала «Друзья» безработный Джо проходит прослушивание на главную роль в новом телешоу. Когда пробы переносятся, Чендлер принимает сообщение, но забывает сказать об этом Джо. Опять актер останется ни с чем.